Daily Mail: дед новой главы британской разведки MI6 сотрудничал с нацистами

Как сообщила британская газета The Daily Mail, родной дед Блейз Метревели, назначенной на днях на пост главы внешнеполитической разведки Великобритании MI6, в начале Второй мировой войны дезертировал из рядов Красной армии и перешел на службу к нацистам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: United Kingdom Foreign Office Фото: United Kingdom Foreign Office

Как установили журналисты, дед госпожи Метревели Константин Добровольский родился в 1906 году в украинском Сновске Черниговской области в обеспеченной семье. В ходе революции и гражданской войны многие его родные были убиты, имущество изъято. Сам Добровольский «жил по поддельным документам» и, будучи арестованным в 1926 году, «отсидел десять лет в сибирских лагерях» за антисоветскую агитацию.

В первые дни Великой Отечественной войны он «попросился на фронт с целью перейти на сторону немцев», что и сделал в августе 1941 года. После этого служил в подразделениях СС, вернулся в родные места, оккупированные нацистами, где возглавил местную полицию, проводил зачистки, убивая евреев и партизан. По его собственным утверждениям, он «убил сотни» украинских партизан.

Там же он женился на местной жительнице Варваре, в 1943 году у них родился сын Константин. Во время наступления советских войск Добровольский добился выезда жены и двухмесячного сына в Германию. О нем самом никаких данных нет с конца 1943 года. Варвара с ребенком доехала до Великобритании. Там в 1947 году она вышла замуж за выходца из Грузии Давида Метревели, эту же фамилию она дала и сыну Константину, который ничего не знал о своем родном отце. Он стал рентгенологом Королевского армейского медицинского корпуса, написал много научных работ по радиологии. В 1977 году у него родилась дочь Блейз Метревели.

Авторы журналистского расследования подчеркивают, что Блейз Метревели никогда не знала своего родного деда и не может отвечать за его дела, какими бы они ни были. Сама же она, пишет издание, своей многолетней службой и успешным участием в операциях MI6 в разных регионах мира заслужила уважение и право руководить внешней разведкой Великобритании.

Алена Миклашевская