Петербургская прокуратура требует запретить три песни рэпера Kizaru

Из-за пропаганды наркотиков требуют запретить три трека рэпера Kizaru. В суд с соответствующим иском обратилась прокуратура Невского района Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница Kizaru в социальный сети Фото: Страница Kizaru в социальный сети

В пресс-службе надзорного органа сообщили, что песни доступны в интернете. Экспертиза подтвердила, что они пропагандируют употребление запрещенных веществ, а также формируют позитивное отношение к их распространению.

«Музыкальные произведения носят противоправный характер, поскольку за пропаганду или рекламу, а также незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ предусмотрены административная и уголовная ответственности»,— отметили в пресс-службе.

Как уточняет ТАСС, речь идет о песнях рэпера Kizaru: «Пакуем», «Что за бизнес..?» и «Наркос».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд отправил петербургского блогера Эль Капитана в СИЗО по делу о наркотиках.

Татьяна Титаева