Объем автокредитования в Удмуртии снизился на 44,3% за год

Объем выданных автокредитов в Удмуртии составил 1,66 млрд руб. в мае, что на 44,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По объему автокредитования республика заняла 18-е место в РФ. Общероссийский показатель оказался выше регионального на 9 п.п.

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«Падение выдачи автокредитов во второй половине прошлого года было обусловлено ростом рыночных ставок и утилизационного сбора. Кроме того, сокращению объемов выданных автокредитов способствовало введение в середине прошлого года макропруденциальных ограничений в отношении выдачи автокредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он добавил, что в этом году ситуация на рынке автокредитования начала стабилизироваться благодаря удешевлению кредитов и субсидированию ставок со стороны автопроизводителей.

Напомним, cредний размер автокредита в Удмуртии составил 1,13 млн руб. в апреле этого года, что на 1,7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Общероссийский показатель оказался выше регионального на 7,5 п.п.