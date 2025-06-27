ФД «Неометрия»: пришло время занять в Сочи нишу элитных жилых домов

Сегодня большая часть туристического потока в стране приходится на Краснодарский край, а именно — Сочи. И дальше он будет только расти.

Директор по продажам ФД «Неометрия» Анна Сапегина

Фото: ФД «Неометрия»

Об этом директор по продажам федерального девелопера «Неометрия» Анна Сапегина рассказала на круглом столе «Внутренний туризм как драйвер развития девелоперских компаний» в рамках форума недвижимости «Движение».

К 2030 году администрация города-курорта ожидает увеличение турпотока до 10 млн человек в год. Анна Сапегина отметила, что в ретроспективе последних лет одновременно с туристическим потоком меняется подход девелопмента к типу возводимой недвижимости в Сочи.

«Еще десять лет назад здесь не существовало понятия "инвест-отель". Этот кластер начал активно формироваться только последние пять лет и сегодня по объему строительства сравнялся с объектами жилой недвижимости»,— отметила Анна Сапегина.

По данным аналитиков консалтинговой компании Macon, в 2024 году объем строительства отелей и инвест-отелей в Сочи достиг почти 370 тыс. кв. м, сопоставимым был показатель и по жилью.

«Таким образом, впервые за всю историю курорта достигнут паритет, что говорит об изменении спроса покупательской аудитории в сторону гостиничной недвижимости»,— считает спикер.

В своем выступлении Анна Сапегина отметила, что в настоящее время практически вся жилая недвижимость в Сочи сконцентрирована в комфорт-, бизнес- и премиум-классах. При этом за последние пять лет в городе не было объявлено ни одного старта строительства элитного жилого проекта. Данный класс сконцентрирован в инвест-отелях. При этом на фоне высокого туристического потока растет и миграция. Это сформировало запрос покупателей на элитный класс жилой недвижимости.

Первым за последние пять лет подобным проектом стал клубный дом «Моретта», к реализации которого ФД «Неометрия» приступил в Центральном районе Сочи. Он состоит из двух корпусов «Луна» и «Море» и включает в себя 93 резиденции в концепции «тихой роскоши». В комплексе будут представлены форматы от студий до пентхаусов с личными террасами. Площадь квартир — от 22 до 105 кв. м, пентхаусов — от 168 до 245 кв. м. в базовой отделке. Проект получил «золото» в категории элит-класса по результатам независимой сертификации Urban Grade.

Застройщик ООО СЗ «ЮЭС». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф

https://neometria.ru/