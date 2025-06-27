Осужденному за мошенничество девелоперу Худояну отказали в УДО

Люблинский суд Москвы отказал в условно-досрочном освобождении владельцу компании Орtima Development Альберту Худояну. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Худоян осужден на восемь лет колонии за мошенничество.

В ноябре 2021 года Худояна приговорили к шести годам колонии. В 2022 году Мосгорсуд ужесточил наказание, добавив еще два года лишения свободы и штраф в 1 млн руб. Владелец Optima Development был признан виновным в организации хищения у своих бизнес-партнеров нескольких земельных участков на Ленинградском проспекте на общую сумму 4,2 млрд руб.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Девелоперу продублировали мошенничество».

Елизавета Шмакова