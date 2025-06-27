Госэкспертиза Дагестана расширила полномочия на пять лет

Госэкспертиза Дагестана получила статус организации, уполномоченной проводить негосударственную экспертизу проектной документации. Об этом сообщил региональный минстрой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Федеральная служба по аккредитации Минэкономразвития России выдала соответствующее разрешение сроком на пять лет. Теперь экспертная организация может работать с коммерческими проектами, которые реализуются без привлечения бюджетных средств.

Для бизнеса это упрощает процедуру согласования проектной документации для частных застройщиков.

Николай Аксенов