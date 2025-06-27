Госэкспертиза Дагестана расширила полномочия на пять лет
Госэкспертиза Дагестана получила статус организации, уполномоченной проводить негосударственную экспертизу проектной документации. Об этом сообщил региональный минстрой.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Федеральная служба по аккредитации Минэкономразвития России выдала соответствующее разрешение сроком на пять лет. Теперь экспертная организация может работать с коммерческими проектами, которые реализуются без привлечения бюджетных средств.
Для бизнеса это упрощает процедуру согласования проектной документации для частных застройщиков.