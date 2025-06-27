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Госэкспертиза Дагестана расширила полномочия на пять лет

Госэкспертиза Дагестана получила статус организации, уполномоченной проводить негосударственную экспертизу проектной документации. Об этом сообщил региональный минстрой.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Федеральная служба по аккредитации Минэкономразвития России выдала соответствующее разрешение сроком на пять лет. Теперь экспертная организация может работать с коммерческими проектами, которые реализуются без привлечения бюджетных средств.

Для бизнеса это упрощает процедуру согласования проектной документации для частных застройщиков.

Николай Аксенов

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