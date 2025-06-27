Путин встретился в Минске с наследным принцем Абу-Даби

Президент России Владимир Путин провел встречу с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном. Встреча состоялась на полях саммита Евразийского экономического союза.

Господин Путин заявил наследному принцу, что рассчитывает на встречу с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном в августе или на первом Российско-арабском саммите, запланированном в Москве на октябрь. Российский президент подчеркнул, что поддерживает постоянный контакт с эмиратским коллегой.

Владимир Путин обратил внимание на то, что сегодня было подписано соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ. «Это, безусловно, будет способствовать гармонизации и дальнейшему расширению наших торгово-экономических связей»,— сказал президент РФ (цитата по сайту Кремля).

Подробнее о саммите ЕАЭС — в репортаже «Ъ» «Белорусский вокал».

Елизавета Шмакова