Полицейские задержали жительницу Петергофа с килограммом амфетамина

Вечером 25 июня наряд полиции задержал у дома 6-2 по улице Политрука Пасечника 53-летнюю жительницу Петергофа, на странное поведение которой пожаловались местные жители, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В ходе осмотра у задержанной изъяли два прозрачных полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом бежевого цвета общим весом около 1 кг. Экспертиза установила, что в первом пакете содержится смесь, содержащая амфетамин.

Содержимое второго еще не исследовано. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 5, ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что курьера с 6,5 кг гашиша остановили на трассе М-11 под Петербургом. Он прятал наркотики в баллоне гидроаккумулятора.

Андрей Маркелов