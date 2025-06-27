Бывший главный архитектор Азова не смогла оспорить приговор в суде

Ростовский областной суд отклонил апелляцию адвокатов бывшего главного архитектора Азова, обвиненную в получении крупной взятки. По решению суда первой инстанции, чиновница проведет в колонии семь лет и один месяц. Информация об этом опубликована в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Азова Фото: пресс-служба администрации Азова

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в суде было установлено, что в 2023 году фигурантка в ходе личной встречи с директором строительной фирмы сообщила ему о необходимости передать ей взятку в размере 3 млн руб. Взамен она обещала обеспечить согласование и положительное решение по подготовке документации для планировки и межевания земельного участка, который предприниматель намеревался арендовать для строительства многоквартирных домов.

Довести свой преступный умысел до конца обвиняемая не смогла по не зависящим от нее обстоятельствам, поскольку предприниматель отказался от предложения передать ей незаконное денежное вознаграждение.

Марину Ковалевич судили по ч. 1 ст. 30 «Приготовление к получению взятки в особо крупном размере».и ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

Приговор вступил в законную силу.

Наталья Белоштейн