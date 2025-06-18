В Азове завершено расследование дела по обвинению в коррупционном преступлении

Следственным отделом по г. Азов следственного управления СК РФ по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного архитектора города Азова Марины Ковалевич по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 - ч. 6 ст. 290 УК РФ (приготовление к получению взятки в особо крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области.

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По данным следствия, в 2023 году фигурантка в ходе личной встречи с директором коммерческой организации сообщила ему о необходимости передать ей взятку в размере 3 млн руб. Взамен она обещала обеспечить согласование и положительное решение по подготовке документации для планировки и межевания земельного участка, который предприниматель намеревался арендовать.

Довести свой преступный умысел до конца обвиняемая не смогла по не зависящим от нее обстоятельствам, поскольку предприниматель отказался от предложения передать ей незаконное денежное вознаграждение.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, бывший главный архитектор Азова сейчас отбывает семилетний срок в колонии за получение взятки в особо крупном размере.

Валентина Любашенко