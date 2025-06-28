ЧТПЗ выплатил акционерам 20 млрд рублей дивидендов

Трубная металлургическая компания (ТМК), управляющая АО «Челябинский трубопрокатный завод», по рекомендации совета директоров ЧТПЗ выплатила почти 20 млрд руб. дивидендов по акциям держателям ценных бумаг предприятия за 2024 отчетный год. Данные опубликованы на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Акционеры получили доход по 305,7 млн ценных бумаг, с каждой по 65,4 руб. Лиц, имеющих право на получение дивидендов, определили 15 июня. Выплатить средства ТМК планировала до 18 июля. На 27 июня обязательства выполнены в полном объеме.

Виталина Ярховска