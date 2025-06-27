Перевозка российской нефти из-за санкций подорожала на 10%

17-й пакет антироссийских санкций привел к сокращению флота, доступного для перевозок российской нефти. В результате фрахтовые ставки судов значительно возросли. На фоне роста нефтяных котировок на прошлой неделе фрахт танкеров в Турцию подорожал на 10%, следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ). На данные обратил внимание РБК.

Стоимость отправки танкеров Aframax (100 тыс. т) из Балтики в сторону Турции выросла на прошлой неделе на 10,8% по отношению к предыдущей — до $5,7 за баррель. Схожие показатели зафиксированы на перевозках в том же направлении из Новороссийска: на 9,1% неделя к неделе (до $3,3 за баррель).

По данным экспертов ЦЦИ, в настоящее время в западных бассейнах только танкеры некоторых греческих и турецких перевозчиков не находятся под ограничениями и согласны транспортировать российскую нефть. Это позволяет им работать на своих условиях.

Аналитики центра считают, что в первую очередь на ценообразование влияют санкции. Высокие нефтяные котировки продержались около полутора недель, а рост стоимости фрахта преимущественно стабилен с мая, когда был принят 17-й пакет.

Сейчас в Евросоюзе пытаются согласовать 18-й пакет антироссийских санкций. По данным СМИ, планируется пополнение списка подсанкционных танкеров теневого флота и понижение потолка цен на российскую сырую нефть с $60 до $45 за баррель.

Степан Мельчаков