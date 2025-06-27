На Дону IT–специалистам готовы платить 310 тысяч рублей

За первое полугодие 2025 года в Ростовской области самыми высокооплачиваемыми вакансиями стали IT-специалисты, управленцы и представителям некоторых рабочих профессий. Об этом сообщает пресс-служба сервиса hh.ru со ссылкой на собственное исследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным аналитиков, лидером по медианной заработной плате стал дата-сайентист с показателем 310 тыс. руб., за ним следуют коммерческий директор с 200 тыс. руб., DevOps-инженер и операционный директор (по 175 тыс. руб.), а также финансовый директор с зарплатой в 170 тыс. руб.

В список самых высокооплачиваемых специалистов также попали технические директора и руководители групп разработки с зарплатой в 150 тыс. руб. Рабочим специалистам, включая прорабов, курьеров, программистов, сварщиков и токарей, предлагали от 100 тыс. руб. и выше.

Всего в январе-июне в регионе было размещено около 108 тыс. вакансий, что вывело область на десятое место в стране по объему предложений.

Наталья Белоштейн