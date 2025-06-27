Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, почему набирает популярность открытое обсуждение финансовых ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Никакой скромности в пользу финансовой устойчивости: пользователи соцсетей развенчали табу на обсуждение денег. Популярность набрал тренд на Loud Budgeting — буквально это «громкое бюджетирование». Суть в том, что люди решают быть откровенными со своими друзьями и близкими и открыто сообщать о денежных целях и ограничениях.

Прежде считалось неудобным, неловким говорить о том, что у тебя только, скажем, 5 тыс. или 10 тыс. руб. на совместный пикник за городом. Тем временем ты молча наблюдаешь за тем, как бойкие энтузиасты в компании друзей просят захватить устрицы, Veuve Clicquot и дубайский шоколад. Утрирую, конечно, но суть вы уловили. Теперь смущаться или придумывать отговорки не нужно. По крайней мере, пользователи TikTok решили нарушить статус-кво и смело рассказывать о своих финансовых приоритетах. Открыто признавая бюджетные ограничения, человек несет ответственность за свои финансовые цели и создает возможности для здоровых разговоров с близкими о деньгах. Еще пример: подруга предлагает встретиться в кафе, а вы только что оплатили новую московскую аренду. Ничего, следует так и сказать: вы достигли своего месячного лимита расходов в категории ресторанного бюджета. Тон рекомендуют удерживать позитивный, никаких дополнительных объяснений и уж тем более оправданий.

Отказавшись от социального давления, пользователи соцсетей рассчитывают легче фокусироваться на долгосрочных целях, таких как выход из долгов или приобретение недвижимости. А значит, есть и сами цели, и точные расчеты возможностей. Очевидно, почувствовав силу финансовых обязательств, молодые люди взялись за азы финансовой грамотности и основы бюджетирования, что вполне позитивно. Куда печальнее то, что тренд вырос из соображений экономии — слишком сложно зумерам справляться со всеми счетами и при этом развлекаться, как принято в тех же соцсетях. В приоритете альтернативные бесплатные форматы и окружение себя единомышленниками по улучшению качества жизни.

Яна Лубнина