В Дании пользователям дают право на борьбу с дипфейками

Правительство Дании нашло необычный, но, возможно, эффективный способ борьбы с созданием и распространением дипфейков, то есть поддельных видео, фото и голоса человека, сгенерированных нейросетями. Власти предлагают внести изменения в закон об авторском праве и предоставить каждому человеку авторское право на его тело, голос, черты лица. Как сообщает The Guardian, предложение о поправке к закону будет внесено на обсуждение в парламент до летнего перерыва, а осенью будет представлена сама поправка.

Министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмитт заявил The Guardian, что этим шагом они «посылают однозначный сигнал, что каждый человек имеет право на собственное тело, собственный голос и черты собственного лица». По словам господина Энгель-Шмитта, он не готов мириться с тем, что «людей прогоняют через цифровую копировальную машину и потом злоупотребляют этим с самыми разными целями». В случае если поправки к закону будут одобрены, у датчан появится право требовать, чтобы онлайн-платформы удаляли дипфейки с ними, если этот контент был размещен без согласия правообладателя.

За нарушение на онлайн-платформы будет наложен «серьезный штраф», говорит министр. Нарушением будет также считаться публикация и распространение «реалистичных цифровых имитаций» произведений искусства без согласия авторов. При этом изменения не коснутся пародий и сатиры. В правительстве Дании надеются, что аналогичные законы появятся и в других странах Европы.

Алена Миклашевская