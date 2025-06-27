Александр Васютин из «Акрона» претендует на приз «Вратарь года»

По итогам сезона 2024/2025 страж ворот тольяттинского «Акрона» Александр Васютин попал в число футболистов, которые претендуют на приз «Вратарь года» имени Льва Яшина, который вручается с 1960 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В составе «Акрона» Александр Васютин в минувшем сезоне сыграл 18 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и кубке страны. В восьми играх он отстоял на ноль.

Проголосовать за лучшего вратаря России-2024/2025 можно здесь. На данный момент лидирует голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев.