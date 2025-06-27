Суд вернул государству незаконно приватизированную скважину на Ставрополье

Суд удовлетворил требования прокуратуры Ставропольского края о возврате в федеральную собственность незаконно приватизированной гидрогеологической скважины минеральной воды в Предгорном округе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проверки соблюдения законодательства о недрах выяснилось, что коммерческая организация незаконно приватизировала гидрогеологическую скважину минеральной воды, которая принадлежит федеральному государству. Помимо этого, муниципальные власти неправомерно передали предпринимателю в аренду земельный участок под источником.

«В целях устранения нарушений закона прокуратура края направила в суд исковое заявление о признании права собственности Российской Федерации на сооружение и землю под ним»,— отметили в ведомстве.

Судебное решение удовлетворило все требования прокуратуры. Имущество вернулось в государственную казну, а незаконные арендные права были аннулированы. Решение суда вступило в силу.

Николай Аксенов