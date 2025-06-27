Пятеро военнослужащих из Черноземья возвращены из украинского плена

Накануне в ходе паритетного обмена военнопленными между Россией и Украиной были возвращены пятеро военных из Черноземья: четверо воронежцев и один курянин. Об этом сообщили уполномоченные по правам человека в регионах.

Белгородский омбудсмен Жанна Киреева рассказала, что белгородцев среди возвращенных из плена нет.

В начале этой недели российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что из Украины вернули 132 жителей Курской области, ранее взятых в заложники.