В Челябинске представили нового председателя Седьмого кассационного суда

Новый председатель Седьмого кассационного суда общей юрисдикции Александр Малышкин вступил в должность. 27 июня его представили руководителям Челябинской области, полномочного представительства президента РФ в Уральском федеральном округе, региональный управление правоохранительных органов и представителям судов, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Губернатор Алексей Текслер отметил важность нахождение Седьмого кассационного суда в Челябинске, пожелал Александру Малышкину «плодотворной работы в интересах людей и региона», а также поблагодарил предыдущего председателя Сергея Минина, который сейчас находится в почетной отставке.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», указ президента РФ о назначении 61-летнего Александра Малышкина председателем Седьмого кассационного суда общей юрисдикции на шестилетний срок был подписан 15 мая.

До назначения в Челябинск Александр Малышкин с сентября 2020 года руководил Ивановским областным судом. До этого в течение 11 лет был председателем Владимирского областного суда.