Владимир Путин назначил председателя Седьмого кассационного суда в Челябинске

Председателем Седьмого кассационного суда общей юрисдикции (Челябинск) стал Александр Малышкин. Он назначен на шестилетний срок полномочий. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на портале правовой информации.

С сентября 2020 года Александр Малышкин руководил Ивановским областным судом. До этого он в течение 11 лет работал председателем Владимирского областного суда.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», предыдущий председатель Седьмого кассационного суда Сергей Минин подал заявление об отставке 22 сентября прошлого года. Он уволился на день раньше срока истечения полномочий. Сергей Минин занимал пост председателя с 23 сентября 2018 года. Временно исполняющим его обязанности был заместитель председателя Борис Горлач.