Иван Лессер стал главным тренером «Локо-76»

Главным тренером МХК «Локо-76» стал Иван Лессер, возглавлявший в прошлом сезоне команду ЮХЛ «Югра-ЮКИОР U18» из Ханты-Мансийска. Об этом сообщается в соцсетях команды.

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В его тренерский штаб вошли Денис Ефимов, работавший ранее в «Локо», и Максим Мамай, тренирующий вратарей с прошлого сезона.

Изменения произошли и в тренерском штабе другой ярославской хоккейной молодежки системы «Локомотива» — «Локо». Там на должность старшего тренера вернулся Дмитрий Алтарев, в прошлом сезоне возглавлявший «Локо-76». Главным тренером остается Олег Таубер.

Вместе с тем ХК «Локомотив» еще не объявил, кто станет новым главным тренером основной команды после ухода в ЦСКА Игоря Никитина и части тренерского штаба.

Алла Чижова