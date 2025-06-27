Акционеры «Мечела» утвердили решение о невыплате дивидендов

Акционеры «Мечела» (MOEX: MTLR) решили не выплачивать дивиденды за 2024 год из-за убытков. 6 июня совет директоров компании рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов.

«В связи с получением ПАО "Мечел" убытка по результатам 2024 года дивиденды по всем категориям акций ПАО "Мечел" не выплачивать»,— заявил представитель компании на собрании акционеров (цитата по «РИА Новости»).

Последний раз компания выплачивала дивиденды по обыкновенным акциям в 2011 году, когда на акцию приходилось 8,06 руб. По привилегированным акциям дивиденды выплачивались в 2020 году и составляли 1,17 руб. на акцию.