YouTube тестирует ИИ-обзоры в результатах поиска

Видеосервис YouTube начал тестировать функцию, при которой поисковые запросы будут сопровождаться кратким обзором от искусственного интеллекта. Новая функция доступна пока только мобильным пользователям YouTube Premium в США.

При активации функции при поиске выдается подборка в виде основного видео, миниатюр других роликов и сгенерированного ИИ текста. Алгоритм активируется при запросах, связанных с покупками, туризмом или местными достопримечательностями, и напоминает механизм AI Overviews, уже используемый в поисковой системе Google.

Также YouTube расширил доступ к своему ИИ-инструменту, позволяющему пользователю задавать вопросы о содержании видео. Если ранее эта функция была доступна только подписчикам Premium, то теперь ею могут воспользоваться и некоторые пользователи с обычными аккаунтами в США.