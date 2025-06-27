Вынужденная диверсификация

За последние годы инвестиционные предпочтения жителей РФ заметно изменились, что связано в первую очередь с удержанием на высоком уровне ключевой ставки ЦБ РФ, геополитическими и санкционными рисками, а также достаточной долей неопределенности. Ранее типичный портфель россиян состоял преимущественно из депозитов, облигаций и небольшой доли акций, но в последние два года инвесторы стали активнее диверсифицировать активы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография До 2020 года основным способом сохранения сбережений для большинства граждан оставались банковские депозиты, тогда как ценные бумаги были доступны лишь узкому кругу инвесторов Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото По данным Агентства по страхованию вкладов, в 2025 году объем средств на вкладах граждан достиг нового максимума в 75,9трлн рублей, увеличившись к прошлому году на 9,8% Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Следующая фотография 1 / 2 До 2020 года основным способом сохранения сбережений для большинства граждан оставались банковские депозиты, тогда как ценные бумаги были доступны лишь узкому кругу инвесторов Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото По данным Агентства по страхованию вкладов, в 2025 году объем средств на вкладах граждан достиг нового максимума в 75,9трлн рублей, увеличившись к прошлому году на 9,8% Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

В последнее время предпочтения россиян в вопросах диверсификации инвестиционных портфелей претерпели значительные изменения, обусловленные как внешними факторами — санкциями, геополитической ситуацией и колебаниями валют, так и внутренними — развитием финансовой грамотности, цифровизацией рынка и изменением доверия к традиционным инструментам. До 2020 года основным способом сохранения сбережений для большинства граждан оставались банковские депозиты, тогда как ценные бумаги были доступны лишь узкому кругу инвесторов. Уровень доверия к банковской системе и рублю оставался высоким, а интерес к фондовому рынку — ограниченным.

Как отмечает Ярослав Кабаков, академический руководитель программы «IR-директор: взаимодействие с инвесторами» Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, директор по стратегии инвестиционной компании «Финам», с 2020 по 2022 год наблюдался заметный рост интереса к инвестициям на фондовом рынке, особенно после снижения ключевой ставки и падения доходности вкладов. Число частных инвесторов на Московской бирже увеличилось, популярность набрали индексные фонды и ETF, вырос спрос на золото и недвижимость как защитные активы. Однако после 2022 года из-за ограничений на доступ к иностранным рынкам и оттока иностранных игроков россияне стали больше внимания уделять локальным активам — акциям и облигациям российских компаний. Также усилилась роль индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) благодаря налоговым льготам и государственной поддержке.

Ставка на гарантированный доход

Сегодня россияне чаще всего инвестируют в рублевые вклады, облигации (включая ОФЗ и корпоративные), акции отечественных компаний, недвижимость, иностранную валюту и фонды ликвидности. «Вклады остаются популярными благодаря своей надежности и гарантированному доходу, а облигации привлекают высокой доходностью — до 19–20% годовых, и относительно низким риском. Акции российских компаний становятся все более доступными через брокерские платформы, а также дают возможность получать дивиденды и зарабатывать на росте стоимости бумаг. Недвижимость сохраняет статус традиционного средства сохранения капитала, а валюта служит защитой от девальвации рубля. ИИС приобретают все большее значение благодаря возможности получения налогового вычета и расширения возможностей инвестирования»,— поясняет господин Кабаков.

«За последние два-три года у россиян сильно поменялись инвестиционные предпочтения, хотя ядром по-прежнему остаются депозиты и недвижимость. Так, например, произошла девалютизация сбережений, то есть предпочтения все чаще отдаются сбережениям в рублях — ввиду отсутствия санкционных рисков и более высокой безрисковой доходности»,— делится Андрей Петров, директор по работе с состоятельными клиентами компании «БКС Мир инвестиций».

По словам Владимира Чернова, аналитика Freedom Finance Global, с 2022 по 2024 год доля иностранных активов в портфеле россиян снизилась примерно с 30 до 23%, а вклад в российские рублевые депозиты увеличился более чем на 50%. При этом инвестиции в российские акции выросли примерно на 83%, несмотря на сокращение доступа к иностранным рынкам. «Все это было обусловлено экономическими санкциями, так как они лишили россиян возможности открывать банковские депозиты в долларах и евро и им приходилось искать альтернативные варианты, ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ РФ, так как это увеличивало доходность банковских вкладов, а также с высокими дивидендными выплатами российских компаний в период с 2022 по 2024 год, которые иногда даже могли конкурировать с доходностью банковских вкладов»,— поясняет эксперт.

Лариса Арбатова, генеральный директор УК «Финстар Капитал», обращает внимание, что в последние несколько лет, инвесторы стали отдавать предпочтение фондам денежного рынка, которые показывали стабильную среднюю доходность на уровне или выше банковских депозитов, коротким облигациям и облигациям с плавающей ставкой (флоатерам), которые лучше реагируют на изменения ключевой ставки и обеспечивают более стабильный доход при росте ставок. Так, по состоянию на конец мая 2025 года, средняя доходность за год десять наиболее популярных фондов денежного рынка, по данным информационного ресурса InvestFunds составила более 20% годовых. В то же время ставки купона по наиболее актуальным облигациям были на уровне 20–22% годовых.

Несмотря на это, по данным ЦБ РФ, доля депозитов, вследствие высокой ключевой ставки, закономерно увеличилась до 69 трлн рублей и составила 39% в удельной доле всех финансовых сбережений домохозяйств. «Приток капитала в депозиты за 2024 год составил рекордные 13,4 млрд рублей. В то же время, согласно отчету ЦБ РФ о сбережениях домашних хозяйств на четвертый квартал 2024 года, объем операций с акциями и прочими формами участия в капитале, как и средства на брокерских счетах, снижаются третий год подряд. Для полноты картины можно также обратить внимание на показатель операций с финансовыми инструментами. В сравнении со вторым кварталом 2023 года (когда их объем был рекордным) доля операций с ценными бумагами снижалась, так как основная активность в притоке капитала происходила в депозитах, достигнув исторического максимума»,— отмечает госпожа Арбатова.

Все это, по мнению эксперта, отражает достаточно консервативный подход граждан, к управлению своим благосостоянием: в условиях максимально высоких ставок по депозитам россияне предпочитают безопасные инструменты для размещения своих накоплений.

Взгляд в будущее

По данным Агентства по страхованию вкладов, в 2025 году объем средств на вкладах граждан достиг нового максимума в 75,9 трлн рублей, увеличившись к прошлому году на 9,8%. «На фоне высокой ключевой ставки рефинансирования в 20% годовых, рублевые вклады и облигации остаются базовыми инструментами, так как приносят высокую доходность практически без рисков. Банковские депозиты застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей, а риски при вложениях в облигациях связаны только с возможным банкротством эмитента, где в случае с ОФЗ выступает государство или с небольшими рисками при вложениях в корпоративные облигации компаний с высоким кредитным рейтингом»,— отмечает господин Чернов.

Также, по словам Дмитрия Панова, председателя Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России», недвижимость традиционно рассматривается инвесторами как стабильный и надежный актив, способный сохранить стоимость в долгосрочной перспективе, поэтому ее доля в портфеле остается также высокой — около 40%. В то же время в последние годы инвестиции в жилую недвижимость несколько снизились вследствие сокращения доступности жилищных кредитов и ограниченного действия льготных ипотечных программ.

«В поисках диверсификации и защиты от инфляции россияне все чаще обращаются к альтернативным инвестициям, таким как драгоценные металлы, криптовалюты, предметы искусства и роскоши. Доля этих активов в инвестиционных портфелях наших соотечественников пока невелика, но демонстрирует устойчивый рост, особенно среди молодых инвесторов, готовых к более высоким рискам ради больших размеров прибыли»,— добавляет эксперт.

Господин Панов считает, что в перспективе 2025–2026 годов по мере снижения ключевой ставки ЦБ РФ, привлекательность банковских вкладов будет снижаться и увеличится интерес россиян к инструментам фондового рынка. «Уже сейчас, по данным Банка России, совокупный объем активов отечественных розничных инвесторов достиг уровня в 10,6 трлн рублей, а ежегодный рост рынка ценных бумаг превышает 30%. При этом рост инвестиций следует ожидать по всему спектру инвестиционных активов — акций корпораций (в первую очередь банки, нефтегазовый сектор, технологические компании), корпоративные и государственные облигации, паевые инвестиционные фонды, а также иностранные валюты в биржевом обращении»,— уверен эксперт.

По словам господина Кабакова, если Центральный банк начнет снижение ключевой ставки, это может привести к уменьшению доходности по краткосрочным инструментам, что, в свою очередь, может стимулировать переток средств в более долгосрочные и устойчивые активы, такие как облигации, особенно ОФЗ. На фоне ожидаемого снижения ставок вырастет привлекательность размещения средств в ОФЗ на ИИС, поскольку такие инвестиции сочетают в себе налоговую выгоду и относительно стабильный доход. Это может стать важным трендом в ближайшие годы, когда инвесторы будут искать способы сохранить реальную доходность своих сбережений в условиях снижающихся ставок.

Кроме того, добавляет господин Петров, за последнее время россияне плотно познакомились с инструментами денежного рынка (фонды ликвидности и репо с КСУ). Только на начало текущего года в фондах денежного рынка скопилось более 1 трлн рублей. По словам господина Кабакова, повышение интереса к фондам денежного рынка и другим высоколиквидным инструментам является важным трендом последних месяцев. Это связано с ростом ключевой ставки и, как следствие, увеличением доходности по таким продуктам. Фонды ликвидности, которые позволяют инвестировать в краткосрочные надежные инструменты, такие как депозиты, краткосрочные облигации и межбанковские займы, становятся все более популярными среди тех, кто ищет баланс между безопасностью, доступностью и доходностью. Такие фонды позволяют быстро получить доступ к средствам и при этом получать доход выше, чем по обычным вкладам.

Также инвесторы все чаще интересуются вариантами инвестирования с недвижимость через фонды. Многие компании сейчас дают такие возможности, упаковывая коммерческие объекты в фонды и выпуская их на биржу. «Россиянам исторически понятнее инвестиции в бетон, а когда речь идет о бетоне, который "сидит" на аренде (например, склад) и дает возможность зайти туда с меньших чеков, чем купить склад целиком, а также имеет более высокую ликвидность, чем самостоятельная продажа объекта недвижимости, то инвесторы все активнее добавляют такие инструменты себе в портфель»,— поясняет господин Петров.

Эксперт обращает внимание и на криптовалюту. «Сейчас все больше инвесторов держат данный актив у себя в портфеле — через иностранных брокеров, самостоятельно через криптобиржи или криптовалютные кошельки. С появлением данных инструментов на МОЕХ, думаю, что барьеры окончательно будет сняты и инвесторы будут более активно добавлять инструменты, ориентированные на крипто, в свои портфели, как через условное прямое владение (через срочный рынок для спекуляций), так и через различные структурные продукты, которые ориентированы на более долгосрочное удержание»,— добавляет Андрей Петров.

В целом по словам Ярослава Кабакова, в ближайшие годы можно ожидать дальнейшего углубления интереса россиян к локальным активам, поскольку доступ к зарубежным рынкам остается ограниченным. Появление новых продуктов, таких как локальные биржевые ПИФы или структурные продукты, может частично заменить ушедшие с рынка иностранные фонды. Продолжится рост популярности ИИС, особенно с учетом государственной поддержки и расширения их функционала. Также стоит ожидать развития цифровых инвестиций — увеличится использование мобильных приложений для инвестирования. Параллельно будет расти интерес к высоколиквидным инструментам, включая фонды денежного рынка, на фоне высоких процентных ставок и неопределенности в экономике.

Антонина Егорова