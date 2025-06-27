«Лилль» усилится лучшим бомбардиром сборной Франции

Нападающий Оливье Жиру может подписать контракт с французским футбольным клубом «Лилль», сообщает Foot Mercato. По информации издания, футболист уже достиг соглашения с командой.

С лета 2024-го Жиру играет за американский клуб Главной футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес». В составе команды он провел 37 матчей, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. Соглашение Жиру с «Лос-Анджелесом» действует до декабря 2025-го. Foot Mercato пишет, что после расторжения контракта с командой нападающий подпишет однолетнее соглашение с «Лиллем» с опцией продления еще на один сезон.

Оливье Жиру 38 лет. Ранее он выступал за французские «Гренобль», «Тур», «Монпелье», английские «Арсенал» и «Челси», а также за итальянский «Милан». В составе сборной Франции он стал чемпионом мира в 2018 году. Жиру является лучшим бомбардиром в истории национальной команды, на его счету 57 голов.

В сезоне-2024/25 «Лилль» занял пятое место в чемпионате Франции.

Таисия Орлова