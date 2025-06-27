Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, почему растет популярность площадок, расположенных за пределами Московской кольцевой автомобильной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Аренда офисов класса А за пределами МКАД активно растет — за пять лет ставки выросли почти на четверть, больше, чем внутри кольца и по всей Москве. При этом четыре из пяти офисов находятся в Западном и Юго-Западном округах.

По данным «Сколково Парк» и NF Group, в первом квартале этого года средневзвешенная базовая ставка аренды офисов класса А за МКАД достигла почти 18,5 тыс. руб. за квадратный метр в год — это стоимость без учета операционных расходов и НДС, за последние пять лет плюс 22,5%. Для сравнения: внутри МКАД рост за тот же период составил не более 17%, а по Москве в целом — менее 12%. Большая часть арендных площадей класса А за МКАД сосредоточена в западном и юго-западном направлениях. К середине весны офисы в этих районах занимали почти 80% от всего объема арендуемых площадей класса А в области.

Как отмечают брокеры, прослеживается тенденция к повышенному интересу к офисам за МКАД. Несмотря на рост ставок, арендаторы все чаще выбирают «Сколково» и Новую Москву, где сосредоточены качественные офисные площади. Это во многом связано не только с транспортной доступностью, но и с развитием местной инфраструктуры. Вероятно, в ближайшие годы этот тренд только усилится, особенно с учетом новых проектов в сфере коммерческой недвижимости за пределами МКАД и уменьшения предложения в пределах Третьего транспортного кольца.

Светлана Бардина