МВД предупредило бизнесменов о кибермошенниках в Zoom

Министерство внутренних дел РФ предупредило о кибермошенниках, атакующих малый и средний бизнес через Zoom. Они маскируют вредоносные программы, как отметили в ведомстве, под видом полезного софта.

По данным «Лаборатории Касперского», среди наиболее часто подделываемых программ — приложения для видеосвязи (Zoom, Microsoft Teams), офисные пакеты (Word, Excel, PowerPoint), инструменты на базе искусственного интеллекта (ChatGPT, DeepSeek), а также облачные хранилища (Google Drive).

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД особое внимание обратили на Zoom. На его долю, как передает ТАСС, пришлось 40% случаев мошенничества за первые четыре месяца 2025 года.

Активность мошенников в управлении объяснили широкой популярностью сервиса в сегменте малого и среднего бизнеса, легкостью подделки интерфейса и возможностью получения доступа к микрофонам и камерам.