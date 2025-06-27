«На первом месте с большим отрывом располагался Жан-Мишель Баския»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о живописцах, работы которых продавались успешнее всего в прошлом сезоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz / Reuters Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Ждем новый рейтинг портала ArtPrice, озаглавленный «Топ-500 современных художников». Имеется в виду общий объем аукционных продаж, ведь сезон в этой сфере, как известно, заканчивается первым летним месяцем. А пока вспомним данные мировых торгов с 1 июля 2023-го по 30 июня 2024 года.

На первом месте с большим отрывом располагался год назад Жан-Мишель Баския. Родившийся в Бруклине в 1960 году у родителей с гаитянскими и пуэрториканскими корнями этот афроамериканец начал выставляться в возрасте 19 лет, а уже в 21 год стал хедлайнером Documenta в Касселе. Подружился с Уорхолом и работал с ним вместе даже в рамках одного произведения (сейчас, кстати, выставляется их общее полотно в Музее русского импрессионизма). Его стиль весьма узнаваем: напоминает граффити, то есть современную настенную живопись, с включением реминисценций африканских фигур и узоров и активным применением леттрических элементов, другими словами, надписей, обычно в виде каракулей. Умер в возрасте 27 лет, оставив наследие в 800 картин и 1,5 тыс. рисунков. Было продано 112 лотов его авторства на сумму $240 млн.

Вторым стал ныне живущий японец Ёсимото Нара, 1959 года рождения. Он учился на родине и в Дюссельдорфе. Представитель нео-поп движения. Под кажущейся невинностью его изображений животных и детей с большими глазами, написанных в стиле манга, часто у персонажей полный ненависти взгляд или есть оружие в руках. 402 лота его кисти ушли за $70,5 млн.

И еще один из ныне живущих — американец Джордж Кондо, 1957 года. Родился в Нью-Гемпшире, дружил с Баския, работал в Париже. Его трагикомические картины пересматривают и искажают великих — Франсиско Гойю, Диего Веласкеса, Клода Моне, Пабло Пикассо. 127 проданных лотов, $40,5 млн. А вообще четверых самых продаваемых современных художников из первой десятки представляют США. Я продолжу краткий обзор рейтинга 500 представителей contemporary art по результатам аукционных продаж прошлого сезона.

Дмитрий Буткевич