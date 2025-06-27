На Дону разрабатывают собственную нейросеть для медиков

Нейросеть-анализатор, разработанную на Дону, планируют массово внедрить в систему здравоохранения к 2030 году. Об этом рассказала профессор кафедры «Биоинженерия» Донского государственного технического университета Евгения Кириченко в рамках круглого стола, организованного «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По задумке авторов проекта, web-платформа «МедЦифра» (название находится в разработке) объединит систему анализа биопроб человека или животного, лазерную микроскопию и базу научных публикаций для проверки гипотез и постановки диагноза.

Профессор также уточнила, что сервис доступен пользователям, но команда университета продолжает его разработку и обучение. Планируется, что к 2030 году «МедЦифра» может быть внедрена в половину профильных медучреждений и медвузов России.

Константин Соловьев