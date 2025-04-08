ОМОН почуял Feromon
Полициях провела рейд по барам крупной сети кальянных в Санкт-Петербурге из-за жалоб посетителей
Петербургские силовики нагрянули в несколько заведений крупной сети кальянных Feromon. Поводом стали контрафактный табак и алкоголь без лицензии, а также жалобы на качество от посетителей лаундж-баров. Полицейскими было изъято свыше 1000 единиц спиртного на сумму более 1 млн рублей. Из числа персонала правоохранители выявили 16 нелегалов, которым теперь грозит выдворение из страны.
Стоимость обнаруженного во время рейда контрафактного алкоголя превышает 1 млн рублей
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области, после последнего рейда по кальянным было возбуждено уголовное дело по статье «незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной продукции» (ст. 171.3 УК РФ). После просмотра опубликованных ведомством кадров оперативной съемки можно понять, что речь идет о сети лаундж-баров Feromon, которая насчитывает по городу около двух десятков заведений. «Поводом для проведения оперативно-розыскных мероприятий стали жалобы о том, что после посещения данных заведений клиенты нередко испытывали ухудшение самочувствия»,— сказано в релизе.
Юрлицо ООО «Феромон Групп», владеющее сетью, ликвидировано, но сами кальянные работают. На сайте компании сказано, что заведения являются победителями премий Hookah Club Show, Woman Hookah Battle Cup, а также имеют звание «Лучшее кальянное предложение» от портала Timeout. Выручка за 2023 год составила 226 млн рублей.
Так, силовики нагрянули в кафе, расположенные в Приморском, Адмиралтейском и Центральном районах, на склад на Минеральной улице, в главный офис на улице Марата, а также по адресам лиц, «причастных к противоправной деятельности».
«Полицейские обследовали помещения, используемые для организации деятельности кальянных в Центральном, Адмиралтейском и Приморском районах, а также офис, расположенный в доме 8 по улице Марата, и склад в доме 13 по Минеральной улице. Всего было изъято свыше тысячи единиц алкогольной продукции»,— говорится в сообщении.
В главке уточнили, что стоимость обнаруженного контрафактного алкоголя превышает 1 млн рублей.
Кроме того, были изъяты 174 немаркированные коробки табака для кальянов и курительных смесей на сумму более 1,5 млн рублей. Вся продукция была направлена на экспертизу». Статус обвиняемых по делу получили два человека: 31-летний житель Кудрово и 40-летний петербуржец, ранее судимый по «наркотическим» статьям. Среди персонала сети силовики выявили 16 иностранных граждан, находившихся на территории России без регистрации по месту пребывания. Они были привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда (18.8 КоАП РФ).