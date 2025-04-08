ОМОН почуял Feromon

Петербургские силовики нагрянули в несколько заведений крупной сети кальянных Feromon. Поводом стали контрафактный табак и алкоголь без лицензии, а также жалобы на качество от посетителей лаундж-баров. Полицейскими было изъято свыше 1000 единиц спиртного на сумму более 1 млн рублей. Из числа персонала правоохранители выявили 16 нелегалов, которым теперь грозит выдворение из страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоимость обнаруженного во время рейда контрафактного алкоголя превышает 1 млн рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Стоимость обнаруженного во время рейда контрафактного алкоголя превышает 1 млн рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области, после последнего рейда по кальянным было возбуждено уголовное дело по статье «незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной продукции» (ст. 171.3 УК РФ). После просмотра опубликованных ведомством кадров оперативной съемки можно понять, что речь идет о сети лаундж-баров Feromon, которая насчитывает по городу около двух десятков заведений. «Поводом для проведения оперативно-розыскных мероприятий стали жалобы о том, что после посещения данных заведений клиенты нередко испытывали ухудшение самочувствия»,— сказано в релизе.

Юрлицо ООО «Феромон Групп», владеющее сетью, ликвидировано, но сами кальянные работают. На сайте компании сказано, что заведения являются победителями премий Hookah Club Show, Woman Hookah Battle Cup, а также имеют звание «Лучшее кальянное предложение» от портала Timeout. Выручка за 2023 год составила 226 млн рублей.

Так, силовики нагрянули в кафе, расположенные в Приморском, Адмиралтейском и Центральном районах, на склад на Минеральной улице, в главный офис на улице Марата, а также по адресам лиц, «причастных к противоправной деятельности».

«Полицейские обследовали помещения, используемые для организации деятельности кальянных в Центральном, Адмиралтейском и Приморском районах, а также офис, расположенный в доме 8 по улице Марата, и склад в доме 13 по Минеральной улице. Всего было изъято свыше тысячи единиц алкогольной продукции»,— говорится в сообщении.

В главке уточнили, что стоимость обнаруженного контрафактного алкоголя превышает 1 млн рублей.

Кроме того, были изъяты 174 немаркированные коробки табака для кальянов и курительных смесей на сумму более 1,5 млн рублей. Вся продукция была направлена на экспертизу». Статус обвиняемых по делу получили два человека: 31-летний житель Кудрово и 40-летний петербуржец, ранее судимый по «наркотическим» статьям. Среди персонала сети силовики выявили 16 иностранных граждан, находившихся на территории России без регистрации по месту пребывания. Они были привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда (18.8 КоАП РФ).

Андрей Кучеров