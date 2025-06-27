Донские судебные приставы взыскали 4 млн рублей зарплатного долга

Судебные приставы Ростовской области помогли 146 работникам организации в Шахтах получить задолженность по заработной плате на сумму более четырех млн руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации источника, в отделении судебных приставов по г. Шахты и Октябрьскому району возбудили сводное исполнительное производство против компании-должника. Пристав уведомил руководство организации о начале процедуры и предупредил об уголовной ответственности за неисполнение судебного решения согласно ст. 315 УК России.

Исполняющему обязанности директора вручили постановление о возбуждении производства и требование предоставить необходимые документы. В ходе разбирательства пристав вынес постановление об обращении взыскания на имущественные права должника по договору с другим юридическим лицом, пояснили в сообщении.

Благодаря оперативным действиям судебного пристава-исполнителя организация погасила всю задолженность по зарплате в кратчайшие сроки.

Валентина Любашенко