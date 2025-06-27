В Китае сняли с должности члена Центрального военного совета Мяо Хуа

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва проголосовал за отстранение от должности члена Центрального военного совета Китая Мяо Хуа. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Подробностей не приводится. South China Morning Post пишет, что фотография Мяо Хуа была удалена со страницы высшего руководства на сайте Минобороны Китая еще в конце мая.

Издание отмечает, что председатель КНР Си Цзиньпин проводит масштабную антикоррупционную чистку в вооруженных силах КНР. В ней оказались замешаны более десятка генералов Народно-освободительной армии Китая и несколько руководителей оборонной промышленности.

Мяо Хуа с 2017 года занимал пост главы управления по политической работе в Центральном военном совете Китая. В ноябре 2024 года он попал под следствие по подозрению «в нарушениях дисциплины». В апреле сообщалось, что Мяо Хуа лишен членства в парламенте страны.