В Татарстане задержали последовательницу радикального ислама

В Татарстане задержали женщину, связанную с международной террористической организацией. Об этом, как передает ТАСС, сообщило управление ФСБ по республике.

По данным спецслужбы, в ее квартире проводились незаконные собрания, где велась пропаганда радикального ислама среди местных мусульман и продвигалась идеология террористической группировки. Участники этих встреч, как говорится в сообщении, изучали экстремистскую литературу и обсуждали методы вербовки новых сторонников.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством признана террористической). Проводятся дополнительные оперативные и следственные мероприятия.