Администрация Ростова использует новый метод борьбы с «серыми возчиками»
Власти Ростова впервые применили контрольную закупку для выявления нелегальных перевозчиков мусора. О новой практике борьбы с серыми возчиками сообщил глава администрации города Александр Скрябин в своем Тelegram-канале.
Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ
В эксперименте приняли участие администрация Железнодорожного района, полиция и активисты Народного фронта. Провели две контрольные закупки, во время которых нарушителей поймали на месте преступления при погрузке отходов и доставили в полицейский участок.
«В первом случае транспортное средство было арестовано в силу отсутствия на него документов и в обоих составлены административные протоколы», — написал господин Скрябин.
По словам градоначальника, подобные операции планируют проводить во всех районах Ростова.
Напомним, в марте 2025 года специальные инспекции в Ростовской области за две недели выявили десятки незаконных перевозчиков мусора. Составлено 65 протоколов о нарушении природоохранного законодательства и работе без лицензии. Проверки прошли в Ростове, Батайске, Аксае, Таганроге, Азове, Волгодонске, Каменске, Красном Сулине, а также в Аксайском, Пролетарском, Каменском и Красносулинском районах.