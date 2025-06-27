В читинском СИЗО предотвратили подготовку захвата заложников

Двое заключенных читинского следственного изолятора планировали побег с захватом заложников. Как сообщили в управлении СКР по Забайкальскому краю, 39-летний и 25-летний осужденные готовили нападение на сотрудников УФСИН.

Подозреваемые изготовили самодельные ножи, изучали планировку СИЗО и пытались разобрать стены камеры, отметили в ведомстве. Младшему из осужденных также подозревается в оправдании терроризма и агитации к нападению на персонал.

Возбуждены уголовные дела по статьям о подготовке к захвату заложников, побегу и дезорганизации работы учреждения. Оба содержались за совершение особо тяжких преступлений.