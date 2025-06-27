Депутаты Курской облдумы приняли отставку председателя

Курская областная дума на внеочередном заседании приняла досрочную отставку председателя Юрия Амерева («Единая Россия»). За проголосовали 33 депутата, против — 1.

Перед голосованием господин Амерев отметил, что его срок пришелся на сложный период. «По результативности у нас одна из лучших дум в РФ. У нас процент явки выше, чем в Госдуме, а процент единогласного голосования выше, чем во многих регионах»,— подвел итоги председатель, попросив коллег удовлетворить его заявление единогласно, чтобы не портить статистику. По всей видимости, против проголосовал депутат от КПРФ Николай Карцев, который предложил не рассматривать вопрос и дать господину Амереву проработать еще год до выборов нового созыва. Коммунист Алексей Клюев отметил, что депутаты знают о «подводных камнях» решения о досрочной отставке.

После голосования Юрий Амерев дал слово врио губернатора Александру Хинштейну, отметив, что тот как-то «скромно сидит». В ответ господин Хинштейн выразил уверенность, что дума после отставки председателя будет единодушна, последовательна и консолидирована. «Здесь прозвучали слова, что все мы хорошо знаем подоплеку. Возможно, коллега расскажет об этой подоплеке. Мне она неизвестна, поскольку о решении Юрия Михайловича я узнал после того, как он его принял»,— сказал господин Хинштейн. Он поблагодарил Юрия Амерева за работу, пожелал удачи и наградил медалью за заслуги перед Курской областью третьей степени.

Подробнее об отставке Юрия Амерева читайте в материале «Спикер не сработался с губернатором».

Сергей Толмачев, Воронеж