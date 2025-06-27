Начался суд над акционером «Ангиолайна» Натальей Лебедевой по делу о растрате

Советский районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению по существу дела акционера компании «Ангиолайн» Натальи Лебедевой, обвиняемой в растрате средств фирмы. Об этом сообщил аккаунт судов общей юрисдикции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ

В первый день процесса защита подала ходатайство о переносе слушаний в Москву, но получила отказ. В связи с этим адвокаты заявили отвод судье, однако он был отклонен. На заседании прокурор огласил обвинительное заключение, был установлен порядок представления доказательств, исследованы письменные материала дела, которые уложились в 11 томах. Разбирательство продолжится 7 июля.

В материалах следствия указывается, что с октября 2015-го по май 2017 года Наталья Лебедева, занимая должность менеджера по работе с клиентами компании и являясь держателем безлимитной банковской карты с доступом к валютному счету организации, якобы похитила почти $13,9 тыс. (863,7 тыс. руб.).

О задержании Натальи Лебедевой стало известно год назад. Предпринимательницу поместили под домашний арест. В дальнейшем ей смягчили меру пресечения, отпустив под запрет определенных действий. Госпоже Лебедевой инкриминировали ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата в крупном размере), ей грозит до шести лет лишения свободы.

АО «Ангиолайн» владеет 100% в одноименном ООО, которое расположено в научном центре Кольцово. Компания является одним из ведущих российских разработчиков и производителей медицинских изделий для интервенционной кардиологии.

Илья Николаев