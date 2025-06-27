Рядом с Ярославлем достроили школу

В поселке Заволжье Ярославского округа завершили строительство школы на 350 мест. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Стоимость работ составила 530 млн руб. В настоящее время объект проходит экспертизу для ввода в эксплуатацию. Само здание имеет сложную форму из нескольких блоков, окружено оно большой спортивно-игровой зоной. Имеется и парковка для школьных автобусов. Ожидается, что школа начнет работать 1 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Строительство объекта осуществлялось по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» федерального проекта «Современный облик сельских территорий».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе готовятся к строительству школы на 1100 мест в поселке Красный Бор. Сейчас ведется поиск подрядчика, который готов выполнить работы за 1,6 млрд руб.

Алла Чижова