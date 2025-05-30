Объявлен поиск подрядчика для строительства школы в Красном Бору

В Ярославской области объявлен конкурс по поиску подрядной организации, которая займется строительством школы на 1100 мест в поселке Красный Бор. Соответствующая информация размещена в системе «ЕИС. Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГКУ ЯО Агентство Фото: ГКУ ЯО Агентство

Заказчиком выступает МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославского района. Школа должна быть построена, а территория около нее благоустроена — к 5 августа 2027 года.

Ранее в ГКУ ЯО «Агентство по обеспечению функционирования системы образования Ярославской области» сообщали, что школа будет построена в рамках федерального проекта «Все лучшее детям».

«Школа будет иметь переменную этажность – от трех до четырех этажей. Здание школы спроектировано с учетом доступа маломобильными группами, для этого запланировано два пассажирских лифта. Так же в здании разместятся несколько спортивных залов и лыжная база. Для школьного музея будет предусмотрен отдельный блок помещений»,— сообщали в «Агентстве».

Начальная стоимость контракта определена в 1,6 млрд руб. Подрядчика определят 20 июня.

Алла Чижова