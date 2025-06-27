Второй фестиваль отменили в Нижегородской области по требованию властей

Организаторы музыкального фестиваля «Берг Маугли. Возрождение» сообщили в соцсетях об отмене мероприятия, запланированного в Павловском округе на 25-27 июля. Предварительно фестиваль перенесли на 2026 год в связи с требованиями министерства региональной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Мы боролись и верили, что найдем возможность провести фестиваль в традиционном формате, но по соображениям мер нашей с вами безопасности, к нашему большому сожалению, это не представляется возможным», — отметили организаторы.

Вместо полноценного фестиваля, на который продавали билеты, в Арзамасе 25 июля выступят коллективы, которые планировали сыграть на «Береге Маугли».

Это второй отмененный фестиваль в Павловском округе. В середине июня власти по соображениям безопасности запретили проводить ежегодный фестиваль культуры и традиций «Русская Тоскания» 19–20 июля в Ворсме. Причиной была названа угроза атаки вражеских беспилотников.

Владимир Зубарев