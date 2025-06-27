«Дом РФ» выставил на торги два участка для КРТ в Барнауле за 34 млн рублей

АО «Дом РФ» выставило на торги право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в районе села Власиха в Барнауле Алтайского края. В аукционе участвуют два незастроенных участка в границах улицы Мамонтова, площадь одного из них 635,5 тыс. кв. м, второго — 572,5 тыс. кв. м. Начальная цена — 18 млн руб. и 16,5 млн руб. соответственно, сообщается в материалах сайта ГИС Торги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Договор КРТ заключается на 9 лет (108 месяцев). «Арендная плата устанавливается из расчета: 28 руб. 33 коп. за 1 кв. м площади земельного участка в год, НДС не облагается. Размер арендной платы не подлежит изменению в течение срока аренды», — говорится в условиях аукциона. Заявки на участие в торгах принимаются до 18 августа, итоги подведут 22 августа.

Земельные участки расположены в зоне застройки индивидуальными жилыми домами. Согласно проекту договора, в границах указанных территорий запланировано размещение шести дошкольных образовательных учреждений, двух школ и спортивного объекта.

Ранее власти Алтайского края заявляли, что в селе Власиха под КРТ отводится участок площадью 380 га. Здесь запланировано строительство коттеджного поселка с обязательным использованием проектов из государственного реестра, победивших во всероссийском открытом конкурсе «Дом РФ».

Лолита Белова