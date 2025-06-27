Чувашская Республика вошла в тройку ведущих субъектов России по инвестиционной привлекательности. Об этом на Чебоксарском экономическом форуме сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аскаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чувашия занимает третье место среди регионов по инвестиционной привлекательности

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Чувашия занимает третье место среди регионов по инвестиционной привлекательности

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2020 году республика занимала 70-е место среди субъектов РФ по этому показателю.

«Для успешного развития экономики, да и других сфер Чувашии, необходимо, чтобы бизнес активно развивался. А для развития бизнеса необходимы и предпринимательская инициатива, и проекты. Это большая работа и деньги», — заключил Анатолий Аскаков.

На ПМЭФ Агентство стратегических инициатив представляло свой традиционный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Чувашская Республика в списке лидеров не упоминается. Первое место, согласно данному рейтингу заняла Москва, второе – Татарстан и Нижегородская область, а третье – Московская область и Башкортостан.

В конце января 2025 года сообщалось, что всего Агентство инвестиционного развития республики контролирует реализацию 117 инвестиционных проектов на сумму более 85,3 млрд руб.

Влас Северин