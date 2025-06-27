Посол в Норвегии рассказал о запросах иностранцев на переезд в Россию

Российское посольство в Норвегии каждый месяц получает запросы от местных жителей и граждан других стран о возможности переезда в РФ. Об этом заявил российский посол в Осло Николай Корчунов.

«Ежемесячно получаем порядка трех-пяти обращений иностранных граждан»,— сказал дипломат «РИА Новостям». По его словам, иностранцы просят сотрудников российской дипмиссии разъяснить порядок получения визы и дальнейшего переезда на ПМЖ, добавил посол.

Господин Корчунов уточнил, что в основном запросы поступают от молодых людей, которые связывают свое будущее с Россией, разделяют традиционные ценности. Они нацелены на работу и создание семьи в России, добавил дипломат.

В начале года временный поверенный в Латвии Дмитрий Касаткин сообщил, что за прошлый год было получено более 20 тыс. обращений от латвийцев, интересующихся программами по переселению. Он указывал, что поток обращений о переезде на основании указа о традиционных ценностях «тоже не мал».

В 2024 году Владимир Путин подписал указ, по которому иностранные граждане, разделяющие традиционные ценности и приехавшие в РФ из-за неприятия политики своих государств, смогут временно жить в стране без подтверждения владения русским языком.