Дипломат Касаткин сообщил о более 20 тыс. запросов латвийцев на переселение в РФ

Временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин сообщил, что за 2024 год было получено более 20 тыс. обращений от латвийцев, интересующихся программами по переселению в Россию. Несколькими годами ранее, отметил господин Касаткин, такой спрос исчислялся несколькими тысячами.

«В последнее время мы фиксируем резкий рост интереса латвийцев к участию в механизмах переселения в нашу страну, реализуемых посольством совместно с представительством МВД России в Риге»,— сказал господин Касаткин в интервью «РИА Новости». Он отметил, что «тоже не мал» поток обращений латвийцев по указу о переезде в РФ иностранцев, разделяющих традиционные ценности.

Президент России Владимир Путин 19 августа 2024 году подписал указ, по которому лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, будет оказываться гуманитарная поддержка. В частности, иностранцы, прибывшие в РФ из-за неприятия политики своих государств, смогут получить документы на временное проживание.