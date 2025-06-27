Двух жителей Новоуральска оштрафовали за оскорбление полицейских в интернете

В Новоуральске (Свердловская область) мировой суд оштрафовал двух местных жителей за оскорбления в адрес полицейских в социальных сетях, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Их судили по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ходе мониторинга сотрудники подразделения собственной безопасности ГУ МВД области в июне 2024 года обнаружили нецензурный и оскорбительный комментарий в адрес новоуральского автоинспектора, который порочил честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. Был установлен владелец аккаунта — 48-летний житель, неоднократно судимый за преступления против собственности и наркотики. Он был освобожден из колонии в 2020 году, наказание отбывал в Ивделе. Оскорбительный комментарий в адрес сотрудников новоуральской Госавтоинспекции также оставил 32-летний житель Новоуральска, у него не было судимостей.

Суд назначил первому жителю штраф в 10 тыс. рублей и обязал выплатить 20 тыс. руб. в качестве морального ущерба в пользу полицейского. Новоуралец признал вину и извинился. Второй житель также признал вину и получил штраф в 10 тыс. руб., он должен выплатить компенсацию в размере 30 тыс. руб. «Гражданам, оставляющим комментарии в социальных сетях под новостями о работе сотрудников правоохранительных органов, или высказывающих их публично в присутствии других людей, следует помнить, что согласно статье 319 УК РФ за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением законом предусмотрена не виртуальная, а реальная ответственность. Высказывание в соцсетях, если кто-то не знал, также является публичным. Найти таких комментаторов в век технологий несложно»,— прокомментировал полковник Горелых.

Напомним, в конце прошлого года жителя Тюменской области оштрафовали на 15 тыс. руб. за оскорбление сотрудников полиции во время проведения онлайн-трансляции. Тюменец признал вину в полном объеме, извинился и удалил контент.

Ирина Пичурина