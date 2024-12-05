Тюменца оштрафовали на 15 тыс. рублей за оскорбление полицейских на стриме

Жителя Тюменской области оштрафовали на 15 тыс. руб. за оскорбление сотрудников полиции во время проведения онлайн-трансляции, сообщили в областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В прокуратуре установили, что 39-летний житель Тюменского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в августе провел стрим, в ходе которого в грубой нецензурной форме публично высказал оскорбления в адрес сотрудников.

В результате этого в его отношении прокуратура возбудила дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ (действия, направленные на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Тюменец признал вину в полном объеме, извинился и удалил контент.

Напомним, в начале года в аэропорту Тюмени в отношении нетрезвого авиапассажира возбудили уголовное дело по ст. 319 УК РФ из-за оскорбление полицейских: 35-летний житель Башкирии, ожидая посадки в самолет до Уфы, вел себя агрессивно и нецензурно выражался также в адрес окружающих.

Ирина Пичурина