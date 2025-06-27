В Красноярском крае контрабандисты леса на 246 млн рублей предстанут перед судом

Красноярская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых жителей Красноярского края. Они обвиняются в контрабанде лесоматериалов (ч. 1 ст. 226.1, ч. 3 ст. 226.1, ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ), сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

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Как установило следствие, в период с 2017 по 2021 год обвиняемые в рамках исполнения внешнеэкономических контрактов предъявляли таможенным органам документы, содержащие недостоверные сведения о происхождении древесины. Также фигуранты дела предоставляли фиктивные договоры о поставках лесоматериалов.

Транспортная полиция собрала доказательства 42 эпизодов незаконного вывоза за границу более 31 тыс. кубометров на сумму свыше 246 млн руб. Троим фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений в составе организованной группы, еще двоим — в составе группы лиц по предварительному сговору.

Уголовное дело направлено в суд.

Антон Вебер