Кроссоверам Lixiang «подшили» блокировку

Покупатели рестайлинговых гибридов Lixiang столкнулись с блокировкой некоторых функций своих машин. Проблема коснулась премиальных кроссоверов Li 6 и Li 9 c версией прошивки 7.4.0, выпущенных в 2025 году. Об этом “Ъ FM” рассказали сами автовладельцы. У собственников моделей стоимостью от 5 млн. руб. до 7 млн руб. после обновления системы внезапно перестает работать кондиционер и экран мультимедиа, в итоге машина лишается 90% функционала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lixiang Фото: Lixiang

При этом ремонт оценивается примерно в 0,5 млн руб., рассказал “Ъ FM” директор одного из автосервисов. По его словам, проблема пока не носит массовый характер: «Мы машину починили. На следующий день, видимо, автопроизводитель это увидел, что-то еще сделал, и в Lixiang просто перестало ловить 4G. Это касается как раз машин 2025 года выпуска. Я бы не сказал, что много кто с такой ситуацией столкнулся, об этом бы сразу стало известно. Но не думаю, что это случайный глюк. Ведь китайцы изначально были против того, что их машины у нас продаются. Уже случались проблемы с прошивками, обновление у людей не приходило. Мы устраняли эти причины через своих знакомых, живущих в Китае. Видимо, в КНР машины просто вносили в черный список. В СНГ, может, эта прошивка была плохая, и они это не станут озвучивать».

В компании Sinomach Auto, которая заявляет, что официально поставляет Lixiang на российский рынок, сообщили “Ъ FM”, что их автомобилей проблема не коснулась, а известные случаи единичны. Но дилер готов исправить ошибку бесплатно за счет подключения к персональному мастер-аккаунту, рассказал представитель Sinomach Auto Алексей Кожухов: «Никакой блокировки нет. Тот случай, о котором идет сейчас речь, произошел у "серого" дилера. В любом автомобиле есть уже мастер-аккаунт. Владельцы машин, которые были поставлены в Россию до 1 мая 2025 года, могут переоформить его на себя, обратившись к официальным дилерам Sinomach Auto. До 30 июня это можно сделать бесплатно».

В компании добавили, что начиная с июля перепрошивка у официальных дилеров в Москве будет стоить 16 тыс. руб. О планах Lixiang по блокировке кроссоверов, которые ввозят в Россию параллельным импортом, было известно уже давно, заметил директор по сервису компании Frank Auto Алексей Ермошкин. По его словам, производитель заранее это предусмотрел: «В версию прошивки 7.4 внесены изменения по борьбе с параллельным импортом. Автомобиль обновляется, после этого все его блоки, кроме одного, перестают выходить на связь. Восстановление возможно, кроме блока мультимедиа. Пока специалисты этой задачей занимаются.

Решение — "поднимать" ПО до версии не выше 7.2, 7.3 и ждать обновления версии 7.4.1, в котором наши коллеги по Lixiang обещали решить вопрос с блокировкой на территории РФ.

У частных поставщиков, которые везут рестайлинговые авто, случаи блокировки есть, когда в них встраивают русскую или казахскую сим-карту».

Масштаб проблемы преувеличен: так называемые серые дилеры бьют тревогу, чтобы исправить ошибку за деньги, полагает эксперт портала «Китайские автомобили» Андрей Трубин. Он пояснил, что программный сбой зафиксирован и на машинах в КНР:

«Проблема на стороне производителя, и он старается сейчас устранять дефект. Подобное происходило и моделями Zeekr.

Программисты довольно быстро нашли обход этой блокировки и сделали машину стабильно рабочей. Явно обострилась конкурентная борьба между официальным представителем бренда Li Auto в России и "серыми" дилерами, которые уже длительное время завозили эти модели. С 2022 года и по сегодняшний момент более 30 тыс. экземпляров было ввезено. Машины Li Auto — действительно золотая жила для "серых" дилеров. В ситуации, когда на рынок бренд пришел официально с некоторыми нюансами, началась серьезная конкуренция за то, кто будет получать прибыль. Блокировать автомобили, ввезенные по параллельному импорту, на данный момент компания явно не намерена и старается, наоборот, их легализовать. Аналогичные проблемы существовали с автомобилями Tesla. Это системный сбой, который быстро устраняется».

Большинство дилеров уже научились работать с системой обновления автомобильного софта, говорят собеседники “Ъ FM”. В «Авилон Электро» и «Рольфе» заявил, что с подобными блокировками не сталкивались.

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Станислав Крючков