Wildberries не будет заставлять продавцов открывать счета в Вайлдберриз-банке

Wildberries не будет требовать от новых продавцов обязательного открытия счета в Вайлдберриз-банке. От таких планов маркетплейс решил отказаться после предостережения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

Маркетплейс планировал ввести это условие с 30 июня. Компания объяснила, что открытие счета в Вайлдберриз-банке предполагалась как мера комплексной проверки нового продавца, в том числе на предмет финансирования терроризма и отмывания денежных средств.

Wildberries сохранит требование к более тщательной проверке новых продавцов, она по-прежнему будет проводиться на стороне их дочернего банка. Компания объясняет это наличием у структуры ресурсов для комплексной проверки контрагентов.

ФАС выдвинула предостережение маркетплейсу 25 июня. Ведомство посчитало, что действия Wildberries могут противоречить закону о защите конкуренции.