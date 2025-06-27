Пенсионер из Петербурга получил 450 тыс. рублей за полученную из-за наледи травму

В пользу жителя Санкт-Петербурга в возрасте 88 лет взыскали 450 тыс. рублей компенсации морального вреда. Пенсионеру выплатили деньги за травмы, полученные из-за наледи, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Пожилой мужчина поскользнулся и упал около дома 14 по Рубежному шоссе в Колпино 20 декабря прошлого года. У петербуржца диагностировали закрытый перелом вертлужной впадины, из-за чего он попал в больницу и проходил длительное лечение.

После инцидента пострадавший по-прежнему жалуется на физическую боль и сильные душевные страдания, вынужден передвигаться в инвалидном кресле.

Прокурор Колпинского района помог пенсионеру получить выплату. Иск надзорного органа поддержали в суде.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура помогла петербуржцам получить 13 млн рублей долга по зарплате.

Татьяна Титаева